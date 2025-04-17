加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本與美國交涉關稅未立即獲豁免 石破茂有意出訪會川普
首頁 / 社會

情侶鬧翻控汽車侵占 集集警逮通緝犯

2025/4/17 12:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）楊姓女子與黃姓男子是情侶關係，兩人鬧翻後，男方開走女方汽車卻不歸還，楊女向集集警分局報案，員警路上巡邏發現車輛，攔查身分發現黃男還涉偽造文書、組織犯罪遭通緝。

南投縣警察局集集分局今天向媒體表示，集集派出所日前接獲楊女報案，稱車輛遭人侵占。警方受理後，員警近日在轄區巡邏，發現遭侵占車輛立即上前攔查，車內駕駛見到員警一度倒車欲逃逸，行跡十分可疑，員警隨即鳴警笛並下車，依規定查證駕駛身分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

集集分局指出，經查駕駛黃男除遭控侵占車輛，還是涉偽造文書的通緝犯，另也涉及組織犯罪防制條例相關案件，遭法院核發通緝在案，員警立即逮捕黃男，詢問後依侵占罪嫌及偽造文書、組織犯罪防制條例通緝身分，移送南投地方檢察署、桃園地方法院、士林地方法院。

據了解，車主楊女與黃男是男女朋友關係，兩人鬧翻後，黃男開走楊女車輛遲不歸還，楊女氣得向警方報案。集集分局表示，這次能由汽車侵占案追查到通緝犯，是員警細心觀察可疑車輛與機警反應成果。（編輯：吳素柔）1140417

#士林地方法院
#南投地方檢察署
#情侶
#警察局
#桃園地方法院
#組織犯罪防制條例
#通緝犯
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：