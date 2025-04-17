彰化男誤信假投資砸390萬血本無歸 警逮女車手送辦

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（中央社記者吳哲豪彰化17日電）李男誤信網路詐騙廣告，加入投資社團因有獲利陸續投入近400萬，發現被騙後報警；彰縣警局和美分局員警利用李男交付現金20萬時，逮捕車手何女，詢後移送檢方偵辦。

彰化縣警察局和美分局發布新聞稿表示，分局嘉犁派出所接獲52歲李男報案，李男供稱，在臉書（Facebook）看到網路廣告，加入網路投資社團，詐騙集團放長線釣大魚，先微量出金，讓李男誤信只要投入少量現金可獲高額報酬，穩賺不賠。

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警方指出，李男陸續面交投入新台幣390萬元，後來卻發現無法獲利報警，詐騙集團食髓知味，再次聯繫李男4月14日面交投資加碼金20萬元，警方將計就計，利用李男與詐團車手面交機會，當場逮捕車手何女，起出20萬現鈔、投資收據及手機等證物。

警方表示，何女詢後被依涉犯詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。（編輯：陳仁華）1140417