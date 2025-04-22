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高雄警提供住處開賭場遭免職 賭博罪起訴

2025/4/22 13:57
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（中央社記者洪學廣高雄22日電）林姓男子在高雄湖內警分局任職期間，被查出涉助余姓女友經營民宅賭場，遭記2大過免職。高雄地檢署認定林男提供住處供余女經營，屬於幫助犯，依賭博罪起訴2人。

高雄地檢署偵查時，余女稱林男沒獲得任何利益、也沒抽佣，僅單純提供住處給她經營賭場；但檢方認為，林男仍屬幫助犯，且其身為高雄市政府警察局湖內分局警備隊員警，本應作為人民表率，卻違法助長投機風氣，嚴重傷害警察形象，據此依賭博罪起訴2人，並建請對林男從重量刑。

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起訴書指出，林男在湖內分局任職期間，涉協助余女在三民區住處經營麻將賭場，以邀約友人方式至家中賭博財物；警方經報請高雄地檢署指揮偵辦，並聲請搜索票前往林男住處查緝，查獲林男與3名賭客正在打麻將賭博，且涉有抽頭不法獲利，現場查扣賭資新台幣6600元、抽頭金200元及賭具等證物。

警方訊後將林男、余女及在場賭客等人，分別依賭博罪嫌及社會秩序維護法移送偵辦裁罰；另外，52歲林男為一線三星警備隊員警，從警約31年，因民國109年酒駕拒測及110年涉及不當場所遭列冊輔導，但林男卻不知悔改、一再犯錯，因此從重懲予林男一次記2大過免職處分。（編輯：吳素柔）1140422

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