鑫永銓移工作業死亡 董事長林季進因病不能到庭停審

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）台灣最大橡膠輸送帶製造商鑫永銓公司一名泰國籍男移工112年8月被套布捲入死亡，民事和解賠償，檢方起訴過失致死等；但鑫永銓董事長林季進因病不能到庭，法院裁定停止審判。

根據南投地方法院刑事裁定，鑫永銓股份有限公司因過失致死等案，由南投地方檢察署檢察官提起公訴，法院裁定公司代表人林季進因疾病不能到庭，應於能到庭以前停止審判，及鑫永銓股份有限公司應於林季進能到庭以前停止審判。

根據裁定內容，被告林季進因過失致死等案，經檢察官提起公訴，正在南投地方法院審理中；林季進於民國113年1月29日因腦出血住院手術，目前需全天看護等，有台中榮民總醫院診斷證明書等資料證明，可見確有因疾病不能到庭情形，依刑事訴訟法裁定停止審判。

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鑫永銓公司胡姓發言人今天接受中央社記者訪問表示，1名外籍移工約2年前工作受傷不治，公司已與家屬完成和解；董事長林季進目前休養中，身體有比較好，公司營運等方面都正常順利，由總經理林季佑決策。

鑫永銓公司網站資料顯示是台灣最大橡膠輸送帶製造商；林季進熱心公益，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，鑫永銓率南投企業界之先，撥新台幣3000萬元救助金給邊緣戶，當時有領取者向中央社記者說，疫情導致失業，很感謝鑫永銓幫她度難關。（編輯：陳仁華）1140424