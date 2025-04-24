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花蓮縣分局副隊長、小隊長與通緝犯慶生 記過拔官

2025/4/24 20:13（4/24 20:52 更新）
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花蓮闕姓通緝犯是幫派分子，日前在社群平台貼出慶生影片，警方網路巡邏認發現玉里分局偵查隊呂姓副隊長（右3）、吉安警分局偵查隊鄭姓小隊長在內，經花蓮縣警局調查確認屬實，將2名員警記過、調離主管職，闕姓通緝犯23日已被逮捕歸案。（花蓮縣警察局提供）中央社記者張祈傳真 114年4月24日
花蓮闕姓通緝犯是幫派分子，日前在社群平台貼出慶生影片，警方網路巡邏認發現玉里分局偵查隊呂姓副隊長（右3）、吉安警分局偵查隊鄭姓小隊長在內，經花蓮縣警局調查確認屬實，將2名員警記過、調離主管職，闕姓通緝犯23日已被逮捕歸案。（花蓮縣警察局提供）中央社記者張祈傳真 114年4月24日
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（中央社記者張祈花蓮縣24日電）花蓮闕姓通緝犯是幫派分子，日前在社群平台貼出慶生影片，警方網路巡邏認出竟有分局偵查隊副隊長、偵查隊小隊長在內，經調查確認屬實，2員警被記過、調離主管職。

警方調查，玉里警分局偵查隊呂姓副隊長、吉安警分局偵查隊鄭姓小隊長2日受邀到餐廳參加友人慶生活動，同行還有校長、機車材料行業者等，其中闕姓通緝犯將慶生影片貼在社群平台Instagram限時動態，被警方網路巡邏發現。

事後2名偵查隊員稱，受邀幫朋友慶生，闕姓通緝犯是朋友的朋友，且只坐一下就離開，當下沒有認出來。

闕姓通緝犯是轄區幫派分子，經常打架鬧事，因違反妨害秩序罪未出庭，今年2月被花蓮地院通緝，他供稱不知道自己被通緝。

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花蓮縣警察局指出，經調查確認呂姓副隊長及鄭姓小隊長在沒有事前報備、事後報告情形下，出席此餐會，違反特定對象交往規定，經調查屬實後，調非主管職務，改調行政警察，並處以記過、列管輔導等處分；闕姓通緝犯昨天則已被逮捕歸案。

花蓮縣警察局指出，秉持警紀警辦，堅決維護警紀，對於員警違法違紀行為，依法查辦，絕不寬貸。（編輯：陳仁華）1140424

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