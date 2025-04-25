桃園2清潔員違法清運替店家省錢 判刑1年6月

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（中央社記者葉臻桃園25日電）桃園市政府環境管理處平鎮區中隊前彭姓、詹姓約僱清潔隊員，涉嫌替某量販店違法清運、讓業者省錢。桃園地院認2人未獲利，減刑後皆判處有期徒刑1年6月、緩刑2年，可上訴。

桃園地檢署起訴書指出，彭男自2014年12月至2022年7月中退休離職止、詹男則自2018年8月起（已調職），受桃園市環境管理處（前身為環境清潔稽查大隊）以契約僱用，分別擔任平鎮區中隊獅子林路線的晚班駕駛員及隨車清潔隊員。

起訴書指出，彭男、詹男明知量販店「阿潭ㄟ店金陵店」所產生的廢棄物屬法令規定的事業廢棄物，市府清潔隊不得代為清運，但仍擅自駕駛中隊的垃圾車，協助店員將店內廢棄物載至焚化廠或垃圾掩埋場傾倒，讓該店節省清運費。

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桃園地方法院判決書指出，2人於偵查中自白犯行，於本案無犯罪所得，依貪污治罪條例規定減輕其刑；本案圖得他人不正利益在新台幣5萬元以下，2人又未獲利，足認犯罪情節輕微，依規定減輕其刑。

判決書指出，考量2人明知違法卻以清運圖利該店、犯後坦承等情狀，依共同犯對於主管事務圖利罪，判處2人皆為有期徒刑1年6月、褫奪公權1年、緩刑2年，可上訴；「阿潭ㄟ店金陵店」因2人實行的違法行為取得不正利益1萬723元，依法宣告沒收。（編輯：張雅淨）1140425