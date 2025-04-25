三中案蔡正元稱日友人示警將挨整 中山泰秀駁斥

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（中央社記者劉世怡、楊明珠台北-東京25日電）三中案台灣高等法院二審今天開庭，合議庭為確保日後審判程序順利進行，裁定被告蔡正元須配戴電子腳環；蔡正元稱日本友人中山泰秀早提醒他要被總統賴清德整，但中山泰秀駁斥。

高院表示，蔡正元涉犯業務侵占及違反商業會計法等罪，經原審分別判處有期徒刑3年6月、6月在案，且原審認定犯罪所得達新台幣2億餘元，有高額沒收責任，衡情有強烈逃亡動機。

高院說，蔡正元先前限制出境出海總期間已幾乎達法律規定5年上限，因而未再延長，但蔡正元之後頻繁入出國境，經合議庭綜合考量，為確保日後審判程序順利進行，裁定命蔡正元接受科技設備監控，配戴電子腳環、每日電子報到。

蔡正元透過社群網站臉書（Facebook）表示，前日本防衛副大臣中山泰秀月初就託人對他說賴總統要整他。

不過，中山泰秀也在臉書發表抗議聲明說，蔡正元稱「中山泰秀傳話指出賴清德總統意圖整肅特定人士」，他鄭重澄清這言論完全不實，他從未發表過類似言論，更不曾透過任何第三者傳達這類訊息。

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他說，這是純屬惡意捏造的不實資訊（假消息），嚴重損害名譽，絕不可等閒視之。他對惡意造謠與擴散虛假資訊行為表達最嚴正抗議，保留一切法律追訴權利。他將嚴正應對任何冒用他名義發表的虛假發言，透過適當方式向國內、外鄭重澄清這件事完全子虛烏有、毫無根據。

一審台灣台北地方法院認定，蔡正元藉處理中影公司股權案，掏空阿波羅公司2.8億餘元，另故意遺漏會計事項，依業務侵占罪判蔡正元3年6月徒刑；商業會計法部分判刑6月，得易科罰金。案經上訴，二審由高院審理。（編輯：李明宗）1140425