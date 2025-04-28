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詐團蹭關稅戰冒名伸仁紡織臉書賣服飾 董事長已報案

2025/4/28 15:13（4/28 15:58 更新）
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有詐團在臉書刊登廣告，以「伸仁紡織廠」為名低價販賣服飾；伸仁紡織公司董事長白璨榮指出，已向警方報案。(中央社檔案照片）
有詐團在臉書刊登廣告，以「伸仁紡織廠」為名低價販賣服飾；伸仁紡織公司董事長白璨榮指出，已向警方報案。(中央社檔案照片）
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（中央社記者吳哲豪彰化28日電）有詐團在臉書刊登廣告，以「伸仁紡織廠」為名低價販賣服飾；伸仁紡織公司董事長白璨榮今天指出，詐騙集團利用公司名義行騙，已有民眾上當下單購買，已向警方報案。

最近在臉書（Facebook）出現廣告，廣告內的影片及文字指位在彰化伸港鄉的伸仁紡織廠所生產衣服，因高額稅率無法出境，導致訂單取消，現在倉庫積壓大量品牌服飾，只網路售賣，挽回損失，也有文章指出，「伸仁紡織」撐不住對等關稅重擊，將裁員2/3，也因產品無法出境，無奈出清男士服飾。

民進黨彰化縣議員賴清美接受媒體聯訪時說，她在臉書看到廣告時，因白璨榮熱心公益，她想幫忙伸仁紡織度過難關，因此打電話給白董事長下訂200件服飾想贈送給弱勢族群，才得知是詐騙集團廣告。

白璨榮接受媒體聯訪時說，他與公司的照片遭詐騙集團取用，已有不少人下單受騙，呼籲民眾不要相信來路不明廣告，公司也已向彰化縣警察局和美分局報案。

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和美分局則表示，已依相關規定先行陳報刑事局，請網路業者先下架販售商品相關資訊，避免民眾受害並持續了解追查中。

位在彰化伸港鄉的伸仁紡織廠，董事長白璨榮熱心公益，先前就曾透過外交部、內政部消防署及多個縣市消防局整修已達使用年限的約200輛消防車、救護車、復康巴士、皮卡車捐贈烏克蘭。（編輯：陳仁華）1140428

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