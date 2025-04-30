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台中后里分駐所深夜火警 員警執勤不受影響

2025/4/30 08:15（4/30 08:46 更新）
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台中市大甲警分局后里分駐所2樓器材室，29日深夜發生火警，無人傷亡，起火原因初步排除人為因素，將配合消防局火調科進一步調查。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月30日
台中市大甲警分局后里分駐所2樓器材室，29日深夜發生火警，無人傷亡，起火原因初步排除人為因素，將配合消防局火調科進一步調查。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月30日
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（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中市大甲警分局后里分駐所29日深夜發生火警，2樓器材室不明原因起火，20分鐘內撲滅火勢，無人傷亡，初步排除人為因素。大甲警分局指出，員警維護治安、執勤不受影響。

台中市消防局29日晚間11時3分接獲報案，后里區公安路的后里分駐所發生火警，立刻派遣第五大隊、轄區后里分隊等共計5個單位，出動各式消防車13輛、消防人員33名前往救援。

消防人員指出，該處為3層樓RC結構建物，2樓有火煙竄出，20分鐘後撲滅火勢，燃燒面積約15平方公尺、無人員傷亡，起火原因由火調人員調查中，現場燃燒2樓器材室無擴大延燒。

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大甲警分局今天透過文字稿指出，后里分駐所已恢復正常基本運作，起火原因初步排除人為因素，將配合消防局火調科進一步調查。

分局長謝建國強調，雖然不明原因造成駐地受損，但已在最短時間內恢復基本勤務運作，員警維護治安及執勤功能均不受影響。（編輯：黃名璽）1140430

#大甲警分局
#火警
#后里區
#消防局
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