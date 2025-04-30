男子涉偽造內政部主任秘書派令 新北檢偵辦起訴

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（中央社記者趙敏雅新北30日電）新北市一名李姓男子去年涉偽造有「行政院」公印文的人事派令，記載核准他調派內政部主任秘書之不實事項，並傳給多人，以塑造假象。新北檢近日依偽造準公文書罪嫌起訴李男。

根據起訴書，李男於去年5月間在住處利用電腦軟體偽造行政院派令，派令上蓋有「行政院」公印文，並載有受文者為李男、自去年6月3日調任為內政部主任秘書等不實內容。李男還將派令電子檔以通訊軟體LINE傳送給24人，藉以塑造假象。

李男也假借他人名義贈送花籃，並印製「恭喜榮任內政部主任秘書」等賀卡，寄送至他自己的住處。檢方追查，共10人遭冒名贈送花籃。

有民眾於去年6月3日向內政部長信箱陳情，並詢問此案派令及花籃照片的真偽。內政部去年6月4日透過新聞稿指出，經查民眾提供的內政部主任秘書派令及花籃照片的文字皆非真實，檢具相關事證依法移送警政署刑事警察局偵辦。

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李男在偵查中坦承未在內政部任職，及偽造此案派令並將派令傳給他人。新北地檢署近日依行使偽造準公文書罪嫌起訴。根據刑法，偽造、變造公文書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以上7年以下有期徒刑。

至於李男委請不知情者製作賀卡，檢方表示，內容均為祝賀晉升之詞，與法律上權利義務無涉，並不該當刑法上文書概念，此部分尚難認李男涉有偽造文書犯行。（編輯：李錫璋）1140430