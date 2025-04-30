釣魚台海域基隆漁船火燒船 7船員獲救、1失蹤
2025/4/30 18:32（4/30 20:36 更新）
（中央社記者王朝鈺基隆30日電）基隆籍漁船「福洋266」今天凌晨在釣魚台海域發生火燒船，船上有1名台灣籍、7名外籍船員，附近友船救起7名船員，另有1名印尼籍船員失蹤，海巡署船艦搜尋中。
海巡署艦隊分署今天凌晨1時許接獲通報，「福洋266」於釣魚台東北157浬處發生火燒船事故，已由附近作業漁船「海豐888」及「鎮北168」救援7名船員，另1名印尼籍船員失蹤，請求海巡協助，海巡署隨即派遣於台日海域巡弋的八里艦前往救援。
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艦隊分署指出，因通報起火位置點為日方搜救責任區，海巡署獲報後即通報國搜中心協調日方協處，八里艦今天上午11時許抵達搜救區域，施放小艇至「鎮」船上協助初步處置傷口，有2名印尼籍船員燙傷起水泡，無立即危險，經評估現場接駁安全性後，將7名人員載返八里艦安置。
艦隊分署表示，八里艦接續於現場配合日方共同搜尋失蹤印尼籍船員，待桃園艦抵達搜救區域後，再將人員送返回台。（編輯：蕭博文）1140430
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