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民代指北海岸噪音車擾民 新北警：專案研商防制

2025/5/5 18:10
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（中央社記者王鴻國新北5日電）國民黨新北市議員陳偉杰今天質詢表示，北海岸及淡海新市鎮常有深夜噪音車炸街擾民問題，要求市府正視此亂象。新北市警察局長廖訓誠表示，將與環保局召開專案會議研商防制。

新北市議會今天進行業務質詢，陳偉杰表示，北海岸及淡海新市鎮常有深夜噪音車炸街擾民問題，這是對公權力的公然挑釁，更潛藏公共安全風險，必須提高警覺、主動出擊。

廖訓誠表示，警方和環保局都會執行靖音專案取締，而取締時的高風險車輛，每次攔查都會輸入資料庫作日後辨識使用，以加強攔查及防制。

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陳偉杰指出，警方和環保局專案取締效果是一時的，開始時會安靜幾天，但沒攔查時，噪音車就會死灰復燃，應針對路段、時段建立預警與重點巡邏制度。他並呼籲應強化追溯與加重處分，包括採行「拖吊、吊扣牌照、責任移轉登記」等罰則升級機制。

廖訓誠表示，依法規會向中央反映，也會和環保局召開專案會議，並於2週內提出書面資料，積極為市民解決噪音問題。（編輯：張雅淨）1140505

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