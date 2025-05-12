疑與負責人糾紛 越南女闖養生館縱火燒傷自己

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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗縣頭份市1家泰式養生館下午發生火警，消防隊據報前往撲滅火勢；警方調查，1名越南籍女子疑與負責人有糾紛，前往縱火卻導致自身嚴重燒傷，全案仍待進一步釐清。

苗栗縣消防局表示，下午2時許接獲通報稱頭份市民族路1家泰式養生館發生火警，隨即派遣人車趕往搶救，現場為鐵皮磚造房屋，2樓竄出大量濃煙及火舌，消防隊員拉出水線進行灌救。

消防局指出，火勢撲滅後清查養生館1、2樓燃燒面積約100平方公尺，並波及左、右及後方部分建物；現場詢問得知有1人遭燒傷，於警、消人員到場前自行前往為恭醫院就醫。

附近民眾向消防隊員表示，起火前看到屋內有2人，其中1人疑似引燃火舌，隨後2人逃出屋外，整間房屋就起火燃燒。

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苗栗縣警察局頭份分局初步調查，1名越南籍女子疑似與養生館負責人有糾紛，下午把機車從後門廚房牽入，將油箱蓋打開並將機車放倒，並叫當時在店內的養生館女員工離開，隨即點火，引發火勢。

涉嫌縱火女子自身燒傷嚴重，已轉院救治，全案由警方與消防局火調科調查釐清中。（編輯：李淑華）1140512