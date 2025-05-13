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剴剴案保母遭判無期徒刑 侯友宜：傷害孩子從重究責

2025/5/13 17:21（5/13 17:26 更新）
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新北市長侯友宜（右3）針對「剴剴」遭虐死案，保母劉彩萱遭判無期徒刑表示，「我們絕對不允許傷害孩子，傷害了孩子就要按照法律從重來究責」。中央社記者王鴻國攝 114年5月13日
新北市長侯友宜（右3）針對「剴剴」遭虐死案，保母劉彩萱遭判無期徒刑表示，「我們絕對不允許傷害孩子，傷害了孩子就要按照法律從重來究責」。中央社記者王鴻國攝 114年5月13日
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（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市長侯友宜今天針對「剴剴」遭虐死案保母劉彩萱遭判無期徒刑一事表示，「我們絕對不允許傷害孩子，傷害了孩子就要按照法律從重來究責」。

台北地方法院13日審結「剴剴」遭虐死案，認為劉姓姊妹以虐取樂，惡性重大，依成年人故意對兒童犯下妨害自由而凌虐致死等罪，判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。

侯友宜今天接受媒體聯訪時針對「剴剴」案保母劉彩萱遭判無期徒刑一事表示，絕對不允許傷害孩子，傷害了孩子就要按照法律從重來究責。

他表示，絕對不能輕易放過每一個傷害孩子的事件，新北市在這個事件上不斷檢討，也發展出三方共訪的機制，希望能夠繼續努力守護孩子。

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新北市社會局表示，兒虐零容忍，絕不容許任何形式的不當對待，一定嚴格把關兒少安全。

社會局表示，為透過專業課程提升保母基本救護能力，針對新登記或停托1年以上保母，新增兒少及居家托育相關法規、居家托育環境安全、實例分享、情緒管理等4大訓練課程。（編輯：李錫璋）1140513

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