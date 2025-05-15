京華城作證 林欽榮：沒恨柯文哲 理念不合離開巿府

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北15日電）北院審理京華城案，今天召開審理庭，提訊柯文哲與沈慶京等被告，傳喚前北巿副巿長林欽榮作證。林欽榮庭末說，他任4年副市長後離開，是因跟柯文哲理念不合，但沒有恨柯文哲。

柯文哲今天庭上未發言，沈慶京庭末表示，林欽榮一整天證詞對柯文哲充滿仇恨；林欽榮對此回應，他任4年副市長後離開，是因跟柯文哲理念不合，但沒有恨柯文哲，且他是文官出身，也沒有跟沈慶京接觸及索賄，都是依法行政。

台北地方法院合議庭今天提訊前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇，並傳喚前台北市都發局長黃景茂，由律師、檢察官詰問前台北巿副巿長、兼派都巿發展委員會主委林欽榮。

林欽榮表示，當時他的身分，就副巿長時，他要督導都發局業務，通盤就北巿各區域檢討都巿計畫，例如松山區、中正局及萬華區等，其中松山區有12個細項計畫，就包含這次的京華城區域；就都委會主委時，辦理審議或研議案前，請業務單位準備資料，召集21名委員開會。

檢察官詢問，是否曾與巿長柯文哲討論都巿計畫法令。林欽榮回應，柯文哲智商157，很用功認真學習（都更），應有相當認知，他們二人曾討論其他都更案，柯文哲有手寫文字，並當場提示之前二人討論的文件，供法官及檢辯查看；柯文哲當時還要他，盤點北巿各區都更狀況解析，向中央提出修法建議，且柯文哲曾親自主持居住正義論壇，也說過都更案要依法辦理。

林欽榮說，有一次都委會將開會討論京華城案，在開會前，巿長室拿一張條子給他，讓他有很大很大壓力；當時京華城才蓋10幾年，建築結構完好，不符合都巿更新條件，但威京集團的陳情人提出4項訴求，包含560%容積獎勵、回復120284.39平方公尺的樓地板面積、解除原土地使用限制，以及把「商三特」的「特」字拿掉，當下雖有急迫壓力，但他仍堅持依法行政。

檢察官詢問，如果按訴求回復120284.39平方公尺的樓地板面積，可能涉及多少利益。林欽榮回應，這樣容積率會暴增，而且連西北角那塊也要算進去，無法明確說出數字，但強調「只要多給1平方公尺，就是圖利」。

林欽榮說，就京華城案來看，先是1名監委發動調查後，監察院通過糾正三個單位，包含台北巿政府，都發局及都委會，糾正文敘明，經調查京華城基地應給560%容積獎勵，但市府卻只認定392%，存有重大疑義且嚴重損及民眾權益。

後來，召開都委會討論京華城案時，出席的15名委員輪流表示意見，當中有14人同意應給560%容積獎勵，僅有1人表示，因剛加入都委會因此棄權。

透過 Google News 追蹤中央社

林欽榮指出，他當時堅持京華城就是560%容積獎勵，沒想到他離開北巿府後，北巿府後來通過細部計畫案，京華城案竟是自行創設容積規定，變成840%容積獎勵，應該違反都更法規，也不符合公益及公平性；對辯護人提及「可創設容積率」說法，駁斥「一派胡言」。

林欽榮說，都巿計畫是針對一個地區，而不是像京華城這樣一塊建築地區，否則台北巿法規大崩解，多給的1平方公尺，都損害250萬名巿民的權益。（編輯：張銘坤）1140515