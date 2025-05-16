中部山老鼠集團7人落網 檢警扣逾6萬公斤贓木

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中16日電）黃姓男子等組山老鼠集團，在台中市、南投縣等地山區盜伐台灣扁柏等貴重林木，經警方蒐證1年，日前循線逮捕黃姓男子等7人送辦，查扣超過6萬餘公斤贓木，檢方訊後7人都交保。

台灣台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，內政部警政署保安警察第七總隊第五大隊去年接獲農業部林業及自然保育署台中分署通報，有不法集團涉嫌駕駛租賃車，前往台中和平區梨山一帶國有林地內，以鏈鋸盜伐台灣扁柏根材、樹瘤，立即報請中檢指揮偵辦。

案經保七第五大隊等組專案小組，持續監控1年，今年4月共計出動70餘名警、林單位人員，前往集團據點、木材加工廠，帶回盜伐集團黃姓主嫌、成員及證人等共10多人調查，扣得台灣肖楠、紅檜與扁柏等國有珍貴林木重達6萬餘公斤。

檢警查出集團成員常出沒梨山地區國有林地內，犯案地點擴及南投仁愛鄉奧萬大、武界地區，趁連續假期深夜時，前往深山以電動鏈鋸盜伐。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，集團成員還會趁颱風豪雨洪水，珍貴木材被沖刷到河床後，於禁止撿拾期間使用鏈鋸鋸切成小塊載運下山，下游買家收贓後再轉賣牟取不法利益，且為規避追查，集團成員常用租賃車輛或變換車牌，跨越不同轄區山區流竄，提升警方查緝難度。

全案經警詢後依違反森林法及中華民國刑法竊盜罪，將黃姓男子等7人移送中檢偵辦，檢方複訊後諭知以新台幣3萬元到7萬元不等金額交保。（編輯：李明宗）1140516