竹北瓦斯外洩釀災 竹檢起訴新竹瓦斯公司及3員工

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（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）竹檢今天說，竹北市天然瓦斯外洩致21戶民宅受損及民眾受傷案偵結，新竹瓦斯公司及章姓維修部經理、林姓維護二組組長、吳姓技術員涉犯過失洩漏天然氣致生公共危險罪嫌起訴。

新竹地檢署發布新聞資料指出，竹瓦公司的章姓維修部經理、林姓維護組長及吳姓技術員負責竹北、新埔、關西地區設備維護，3人皆知整壓站內調壓閥皮膜已逾原廠建議使用期限，卻未更換或定期檢查，未盡監督與維護責任。

檢方表示，吳姓技術員原應於民國111年底安排年度檢查，卻以人力不足為由未執行，雖向章姓經理與林姓組長報告，但2人也未派人或親自處理，導致111年度整壓站關鍵設備當年完全未維護。

檢方說，吳姓技術員於112年5月3日執行減壓閥檢查，明知111年度未拆檢整壓設備，僅以目視與壓力測試應付，未拆解檢查，因此未發現調壓閥皮膜硬化問題。

檢方指出，112年6月24日上午8時8分許，調壓閥皮膜因硬化失效，導致出口壓力飆升，超出系統承受範圍，超壓遮斷閥亦未發揮作用，造成低壓網管壓力過大，陸續造成瓦斯用戶端因爐具、接頭、軟管鬆脫洩氣，接觸火源後引發爆炸火災等事故。

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檢方表示，事故造成21戶住宅受損，其中1戶全損，其餘20戶部分燒損或燻黑，此案並有多人受傷，含1名陳姓少年2至3度燒燙傷（傷害部分，撤回告訴）。

檢方指出，有關民眾生活安全等相關公共事業經營者，應恪守法令，並落實定期巡檢與設備更新等風險控管事宜，以防範人為疏失釀災之危險。（編輯：方沛清）1140522