美國籍遊客團新北溺水 1男子失聯搜救中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北消防局今晚表示，貢寮區東興宮前方的水域，傍晚5時37分發生溺水事件。現場8人美國籍遊客團，有3人於消波塊遭浪沖走，2人已被救起上岸，1名男子目前失聯中，由警消海巡搜救。

消防局簡訊表示，傍晚5時37分據報，貢寮區東興宮前方的水域，現場為1團8人美國籍遊客；其中，3人於消波塊上遭浪沖走，2人已被救起上岸，1名約20餘歲的遊客，目前失聯中，由警消搜救。

據了解，這一遊客團今天在案發現場戲水，在消波塊被海浪沖走的3人，距離沙灘約100公尺，有男有女。衝浪客聽到呼救後，協助救起2名落水者上岸。

透過 Google News 追蹤中央社

另外1名男性遊客被浪捲出去，因看不到人影，衝浪客與其他遊客沒辦法施救。消防說，現場由貢寮、雙溪消防分隊人員，在岸上搜尋救護。海巡出2艘船艇，在海上搜救。

海巡第二岸巡總隊表示，至晚間7時30分尚未尋獲失蹤民眾，因天色昏暗能見度不佳，考量搜救效率及人員安全，經與警消研議，預計於31日上午8時實施聯合搜救。（編輯：張銘坤）1140530