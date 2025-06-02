台中清水家產糾紛 兄酒後持斧頭夜市內砍傷弟

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中市42歲王姓男子昨天在清水區五權路夜市和友人聊天，突遭人持斧頭砍傷，送醫無生命危險；警方初步了解，持斧頭者與王男為兄弟關係，因家產糾紛，感情不睦，警依法送辦。

台中市清水警分局1日晚間10時51分獲報，今天透過文字稿說明，警方指出，王姓男子昨天在五權路夜市與友人聊天，突然遭人持斧頭砍傷，王男左側頭部、左臉部及腋下受傷，送醫救治，無生命危險，目前仍於醫院觀察中。

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現場民眾發現，趕忙壓制持斧頭男子，警方獲報趕到現場，將持斧頭者帶回調查。警方初步了解，持斧頭者為46歲王姓男子，與遭砍的王姓男子為兄弟關係，2人長期因家產糾紛感情不睦，昨天哥哥酒後在五權路夜市內看到弟弟和其他人聊天，竟持斧頭上前砍傷弟弟。

警方現場逮捕已遭民眾壓制的王男，除斧頭外更從他身上發現一把長刀。警詢後依殺人未遂罪嫌將王男移請台中地檢署偵辦。（編輯：李淑華）1140602