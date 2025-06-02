前SBL球員涉假球案 施顏宗、陳奕綸獲緩刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化2日電）超級籃球聯賽前彰化柏力力隊球員施顏宗、陳奕綸下注簽賭第20屆SBL賽季期間球賽比分，並配合壓低得分，法院近日依違反運動彩券發行條例各處1年7月、1年6月刑期，均獲緩刑。

根據彰化地方法院判決書，施顏宗於民國112年間擔任柏力力隊中鋒與小前鋒球員，負責搶奪籃板、防守及得分等，陳奕綸為柏力力隊控球後衛球員，組織進攻、助攻與得分，2人當時皆為柏力力隊固定先發球員。

施顏宗透過裕隆隊球員柯旻豪結識邱姓組頭下注，陳奕綸得知大小分、讓分等賭博方式後，藉由施顏宗以口頭方式向組頭下注。

112年4月22日裕隆隊對上柏力力隊，賽前柯旻豪透過邱姓組頭告知當日裕隆隊有球員狀況不佳、戰力不齊全，要施顏宗和陳奕綸「認真打」、「不要輸太多」，並請2人刻意配合裕隆隊比賽節奏壓低得分。

此場賽事最終分數為柏力力隊73分，裕隆隊71分，由柏力力隊逆轉贏得比賽，雙方總分僅144分，施顏宗與陳奕綸因於賽前押注柏力力隊獲勝而詐得賭金，由邱姓組頭於4月30日匯款給施顏宗新台幣3萬元，施顏宗再交付3000元給陳奕綸。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

法官認為，施顏宗、陳奕綸正值青壯年，卻為貪圖賭金簽賭地下賭盤，並因此未以運動員精神專注於賽事，與組頭等人共同以詐術妨害SBL賽事公正性，詐得賭金，對台灣職籃發展及社會風氣均有重大不良影響。

彰化地院考量施顏宗、陳奕綸因一時失慮犯案，已坦承犯行，知所悔悟，分別依犯結夥3人以上共同以詐術妨害投注標的運動競技賽事公平罪處1年7月、1年6月刑期，均緩刑3年，沒收犯罪所得。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1140602