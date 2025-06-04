北市建管處前股長涉護航違規餐廳 檢命15萬交保

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（中央社記者謝幸恩台北4日電）郭姓男子擔任台北市府建管處股長期間，查處餐廳違規使用及新增違建物時涉嫌放水並收賄。北檢昨天針對郭男等人發動搜索約談，檢察官訊後今天上午諭令郭男新台幣15萬元交保。

此外，同案被告林姓業者以10萬元交保。

檢廉接獲檢舉，郭男於民國112年間稽查林姓男子經營的2家餐廳，因這2家餐廳地下室為防空避難設備，業者違規作為營業用途，郭男疑收賄而未依法裁罰；另外，郭男知悉餐廳有部分新增違建物應拆除，及明知餐廳拆除牆壁時未申請裝修許可等，涉嫌未依法查報。郭男已於113年底離職。

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台北地檢署昨天指揮廉政署搜索郭男、林男等人的住居所等地，並約談郭男等人到案，全案朝貪污治罪條例違背職務行、收賄罪嫌偵辦。

台北市建築管理工程處昨天表示，對風紀不法一律採取零容忍立場，絕不包庇、護短，已責成內部全力配合司法調查；另要求即時指派人員至疑涉違規店家勘察，後續若查有違失，也將依規定檢討行政責任。（編輯：張銘坤）1140604