三中案蔡正元不服科控提抗告 最高法院駁回確定

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（中央社記者謝幸恩台北6日電）高院審理三中案，合議庭為確保日後審判程序順利，今年4月間裁定命前國民黨立委蔡正元配戴電子腳環，蔡正元不服提抗告。最高法院認為原審裁定無違誤，蔡正元抗告無理由，日前駁回抗告確定。

最高法院今天指出，原審衡酌本案訴訟進行程度、人權保障及公共利益的均衡維護等情事，裁定命蔡正元在指定時間、地點報到及遵守實施科技監控事項處分，並無蔡正元抗告主張所指迂迴重現限制出境、出海的效果或牴觸憲法基本權等情狀，認為原審裁定無違誤，蔡正元抗告無理由，應予駁回。

一審台北地方法院認定，蔡正元藉處理中影公司股權案，掏空阿波羅公司新台幣2.8億餘元，另故意遺漏會計事項，依業務侵占罪判蔡正元3年6月徒刑；商業會計法部分判刑6月，得易科罰金。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

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二審期間，高院認為，蔡正元涉犯業務侵占及違反商業會計法等罪，經原審分別判處有期徒刑3年6月、6月在案，且原審認定犯罪所得達新台幣2億餘元，有高額沒收責任，衡情有強烈逃亡動機。

高院指出，蔡正元先前限制出境、出海總期間已幾乎達法律規定5年上限，因而未再延長，但蔡正元之後頻繁入出國境，經合議庭考量，為確保日後審判程序順利，裁定命蔡正元接受科技設備監控，配戴電子腳環、每日電子報到。（編輯：李錫璋）1140606