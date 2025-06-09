越籍移工苗栗後龍溪戲水失蹤 消防持續搜救

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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）越南籍阮姓男移工昨天和4名友人到苗栗縣後龍溪烤肉，疑落水失蹤，苗栗縣消防局昨晚搜救未尋獲，今天持續搜索，不過現場水流湍急，不排除移工可能被漩渦吸入卡在河底。

苗栗縣消防局第一救災救護大隊長鄭勝峰表示，8日晚間6時許接獲通報，有越南籍移工在苗栗市與公館鄉交界處的後龍溪邊烤肉戲水，其中1名阮姓男移工（32歲）在第2攔沙壩的消波塊上滑行跳水，突然沒入水中失去蹤影；立即出動10餘名警義消趕往搶救，但因天色昏暗加上水流湍急，經過將近3個小時搜救一無所獲。

今天上午7時，苗栗縣消防局再度派出多名警義消前往，搭配空拍機和地面人員進行搜尋，由於攔沙壩下方有多處暗流，初步不排除溺水男子可能被漩渦吸入卡在河底。

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據了解，溺水失蹤的阮姓移工，原本是和越南籍友人總共4男1女，相約到後龍溪烤肉，可能天氣太熱，阮姓移工在消波塊上滑水，不慎遭到湍急溪流沖入下方深潭，他的女友目擊整個過程，但因語言不通，只能請友人幫忙報警求救。

苗栗縣消防局指出，後龍溪沿線都是禁止戲水的區域，尤其在梅雨季節，下游無風無雨、水面看似平靜，但上游可能已經降下大雨，大量雨水灌入溪流，導致暗潮洶湧、水流湍急，呼籲民眾不宜貿然前往戲水，以確保安全。（編輯：吳素柔）1140609