陳宗彥遭控接受性招待一審判無罪 南檢提上訴

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）前行政院發言人陳宗彥遭控在台南市府任職時接受酒店業者性招待，台南地院於5月判決無罪；南檢認為南院判決認事、用法有違誤及理由未完備，決定對同案3名被告皆提起上訴。

台南地檢署今天發布新聞稿指出，有關陳宗彥涉犯不違背職務收受不正利益罪部分，原審判決一方面認定檢察官起訴的性交易，為陳宗彥所使用手機門號及其LINE帳號聯絡同案被告王姓男子安排，一方面卻又認定性交易男客身分不詳，且未詳細論述、說明理由，顯有違背證據法則、理由不備及矛盾情形。

南檢指出，根據通訊監察譯文，陳宗彥於民國101年12月委請王男安排酒店女服務生性服務，而王男先前就曾請託陳宗彥協助台南某警官平調案，陳宗彥允諾並電洽市警局秘書，可證兩者有對價關係，陳宗彥涉接受性招待應屬貪污治罪條例賄賂罪規定「職務上行為」，原判決顯有判決理由不備情形。

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台南地檢署民國102年間偵辦王姓男子涉嫌妨害風化案，另發現業者涉嫌行賄，時任台南市政府新聞處長、民政局長的陳宗彥也涉入，南檢103年4月14日簽分他字案偵辦，但查無具體不法事證，104年8月31日簽結。

不過，全案因又有人告發，南檢事隔8年重啟偵查，經過1年6個月偵辦，去年8月15日偵結起訴，且以陳宗彥犯後態度不佳，請求從重量刑，台南地院審理後認為罪證不足，於今年5月判陳宗彥無罪。（編輯：陳仁華）1140609