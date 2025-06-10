苗縣苑裡機車撞行人雙送醫 騎士通緝犯身分曝光
2025/6/10 11:09
（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣郭姓男子騎機車行經苑裡鎮為公路，攔腰撞上1名正穿越馬路的行人，2人均受傷送醫，警方事後查出郭男因毒品案遭苗栗地檢署發布通緝，將待傷勢穩定出院後解送歸案。
苗栗縣警察局通霄分局苑裡分駐所副所長呂國豪今天表示，7日晚間9時許接獲報案稱苑裡鎮為公路與信義路口交通事故，經派員前往查看，為郭男（38歲）騎乘普通重型機車，沿為公路西往東方向行駛，與蕭姓男子（61歲）徒步沿信義路北往南穿越路口，雙方發生碰撞。
警方指出，騎士與行人均有多處擦挫傷，雙雙被緊急送醫，住院治療，所幸均無生命危險。
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警方調查，雙方均無飲酒情形，遭撞行人蕭姓男子疑似未遵守路口號誌違規穿越馬路，加上現場燈光昏暗，遭到騎機車準備返家的郭男攔腰撞上。詳細肇事原因尚待釐清。
警方進一步比對身分，驚覺郭男於今年1月因涉及毒品案件，遭苗栗地檢署發布通緝，已報請地檢署依法處理。（編輯：陳清芳）1140610
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