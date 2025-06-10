安農溪泛舟翻覆釀1死5傷 宜蘭縣府公告暫停泛舟

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣10日電）宜蘭縣安農溪8日發生泛舟翻覆意外，造成1死5傷。縣府今天公告，在檢警釐清事發原因之前，暫停安農溪所有泛舟活動，違反規定最重可罰新台幣20萬元。

宜蘭縣政府工商旅遊處表示，事件發生後，縣府除要求泛舟業者持續做好遊客就醫及出險事宜，對於死者也要做好喪葬協助外，並持續了解業者於事件發生過程，是否落實泛舟安全及保險相關作為。

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工商旅遊處指出，目前檢警仍在釐清中，為避免發生類似事件，昨天邀集經濟部水利署第一河川分署及2家泛舟業者現勘，獲取共同結論，在檢警釐清事件發生原因前，即日起暫停安農溪泛舟活動，並於今天正式對外公告，若違反者可依發展觀光條例開罰，最重可罰20萬元。

這起翻覆原因眾說紛紜，外傳疑是船底遭水中竹枝或硬物戳破釀禍，不過未獲證實，檢警仍在釐清中，並朝向意外過失致死罪偵辦。宜蘭地方檢察署昨天召開偵查庭，訊後諭知游姓業者10萬元交保，陳姓教練請回。（編輯：李錫璋）1140610