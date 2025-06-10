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知名藥局店長勾結黑幫索顧問費 警逮8嫌送辦

2025/6/10 16:06（6/10 16:11 更新）
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桃園市黃姓男子在連鎖藥局擔任店長，竟夥同天道盟太陽會成員到店購藥再索要體傷賠償金，黃男向公司稱若支付顧問費可幫磋商，藥局察覺有異報警處理，警方循線逮獲8嫌送辦，並查扣相關贓證物。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 114年6月10日
桃園市黃姓男子在連鎖藥局擔任店長，竟夥同天道盟太陽會成員到店購藥再索要體傷賠償金，黃男向公司稱若支付顧問費可幫磋商，藥局察覺有異報警處理，警方循線逮獲8嫌送辦，並查扣相關贓證物。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 114年6月10日
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（中央社記者黃麗芸台北10日電）桃園43歲黃姓男子在知名連鎖藥局擔任店長，竟夥同天道盟太陽會成員到店購藥再索要體傷賠償金，黃男向公司稱若支付顧問費可幫磋商，藥局察覺有異後報案，北市警逮8嫌送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布破案新聞，偵二隊隊長施純興表示，今年3月接獲某知名藥局報稱有數間門市遭不明人士滋擾，且不約而同要求服藥後的體傷賠償，立即成立專案小組並報請桃園地檢署指揮偵辦。

經調查了解，主嫌黃男在藥局任職長達10餘年，擔任店長職務，但不滿同期同事和後輩都已升職為經理以上職務，近1、2年結識黑道成員後，便對外宣稱其在外人脈，又因懷疑1名男藥師講他壞話，向對方恐嚇索賠，最後由區經理支付新台幣3萬6000元安撫黃男。

不料，黃男之後為求升官發財，竟夥同太陽會桃陽分會成員扮演假顧客，特意挑選未有藥師值班時段，佯稱極度不舒服且急欲買處方箋藥使用，現場點用眼藥水後再假裝眼痛或其他不舒服症狀，甚或到診所開立診斷證明書，要求藥局體傷賠償。

黃男事後主動向公司聲稱，可協助處理上述6件紛爭案，且1案收取3萬元報酬，另外還要求公司升他為公關經理，只要月付9萬元顧問費，即可協助黑幫不再有干擾情事。

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藥局察覺有異後，直接向警方報案進行偵辦。經檢警積極追查蒐證，分別於4月和5月兵分多路緝獲黃男在內等8嫌（其中3人為天道盟成員），並前往桃園市及新竹市搜索查獲行動電話、現金29萬6000元、第三級毒品彩虹菸8大包等證物。

全案詢後將8嫌依涉組織犯罪防制條例、刑法恐嚇取財、加重詐欺等罪，移送桃檢偵辦，桃園地方法院裁定黃男羈押禁見。（編輯：方沛清）1140610

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