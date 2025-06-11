女遊花蓮疑遭推入海溺斃 檢相驗肺部積水頭鈍傷

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（中央社記者張祈花蓮縣11日電）林姓女子到花蓮旅遊身亡，檢察官今天會同法醫相驗解剖，初步認定林女頭部遭鈍器擊傷、肺部積水等，推測林女被打暈後，被推入海中溺斃。

檢方上午會同法醫解剖，初步認定林女（33歲）肺部有積水、胃裡有海砂，後腦勺有外傷，但頭顱顱骨沒有碎裂，推測林女被打暈後，被推入海中溺斃。花蓮地檢署指出，確定相驗結果仍待解剖報告。

林女的家屬在花蓮市殯儀館擺設簡易靈堂，家屬表示，林女很孝順，負擔年邁父母生活開銷，2年前才從中部到北部酒店工作。

林姓女子7日與呂姓男子（26歲）相約到花蓮旅遊，8日2人在花蓮吉安鄉化仁海堤起爭執，過程全被監視器拍下，直到林女遺體被發現後，案情才曝光。

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檢警偵辦，認為呂男涉犯殺人罪嫌重大，聲押禁見獲准，同行的姜姓司機（43歲）新台幣10萬元交保。

林女家屬認為，姜姓司機看到只有呂男返回車上，為什麼沒有報案，當時如果有報案或許林女還可能獲救，懷疑姜男也是共犯，不應交保。（編輯：戴光育）1140611