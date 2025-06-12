南投男誤信假投資付95萬又被誘投500萬 面交逮3嫌

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）黃男透過網路投資股票已被騙95萬，對方稱獲利豐厚，但須再投入500萬才能解鎖帳戶提領功能，黃男察覺有異報警；中興警分局趁雙方面交500萬時逮3犯嫌，檢方聲押獲准。

南投縣警察局中興分局今天發布新聞稿表示，黃姓民眾報案稱透過網路投資股票，已面交投資新台幣95萬元，但投資公司稱須再投入500萬元，才能解鎖帳戶領出豐厚獲利，黃男認為不合常理而報警，警方一聽就告知是典型假投資詐騙，立即組專案小組查辦。

中興分局指出，黃男與對方近日相約縣立南投殯儀館面交500萬元，43歲余姓取款車手現身時，警方先當場逮捕，另2名監控手發現想逃逸，也遭警方包夾逮人，查扣作案手機、車輛、印章、偽造公司識別證、收據等證物，全案移送南投地方檢察署偵辦，3嫌收押。

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另外，南投縣警察局集集分局獲報水里鄉陳姓老翁欲匯款10萬元給「老同事」周轉，警方接獲水里郵局通報立即派員到場，透過行員查詢發現對方帳戶疑有異常金流，員警深入了解研判老翁遇「猜猜我是誰」詐騙話術，請老翁再三確認，釐清「老同事」無借款需求。

集集分局提醒，「猜猜我是誰」詐騙手法為詐團盜取民眾個資後，假裝是親朋好友打電話，並謊稱剛換新門號，要求被害人變更通訊錄、重加LINE好友等，若遇到被害人懷疑「聲音不一樣」，就以感冒、訊號不好等理由搪塞，再以臨時急用、周轉等名義騙錢。（編輯：陳仁華）1140612