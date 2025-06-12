鴻名員工涉盜賣存貨 檢調搜索約談

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北12日電）上市連接器廠鴻名企業公司吳姓員工涉嫌盜賣存貨，導致公司淨利減少逾8000萬元。台北地檢署今天指揮調查局台北市調處搜索吳女住處，並約談吳女及親友等3名被告說明。

鴻名企業公司於今年2月17日召開重大訊息說明會，指公司於民國113年12月11日發現1名員工涉及偽造文書、盜賣存貨等不法行為。公司立即進行進一步監控與調查，此案已送司法機關偵辦，鴻名將全力配合調查，以維護股東權益。

鴻名初步估計，此事造成公司淨利累計減少約新台幣8218.7萬元，對照公司去年第3季合併報表，總資產影響比例小於3%，並未影響公司財務運作。鴻名為此預計重編去年第3季合併財報。該員工已予以免職處分，業務由其他業務人員接續服務，並未影響公司業務運作。

透過 Google News 追蹤中央社

檢調追查，鴻名吳姓業務人員於112、113年間偽造客戶訂單，訂購包括手機、平板、筆電等產品，取貨後交由3C收購中心販賣，不法所得逾5000萬元，涉嫌偽造文書、詐欺、洗錢等罪。吳女已將部分款項還給公司。

北檢今天指揮調查局台北市調處搜索吳女住處，並約談吳女及2名親友等共3名被告，預計晚間移送北檢複訊。（編輯：蕭博文）1140612