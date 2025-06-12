涉盜賣公司存貨 鴻名企業員工30萬元交保
2025/6/12 21:44
（中央社記者林長順台北12日電）上市連接器廠鴻名企業公司吳姓員工涉嫌盜賣存貨，導致公司淨利減少逾新台幣8000萬元。北檢今指揮調查局台北市調處搜索吳女住處並約談說明。檢察官訊後諭令吳女30萬元交保。
鴻名企業公司於今年2月17日召開重大訊息說明會，指公司於民國113年12月11日發現1名員工涉及偽造文書、盜賣存貨等不法行為。公司立即進一步進行監控與調查，此案已送司法機關偵辦，鴻名將全力配合調查，以維護股東權益。
鴻名初步估計，此事造成公司淨利累計減少約8218.7萬元。該員工已予以免職處分，業務由其他業務人員接續服務，並未影響公司業務運作。
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檢調追查，吳女涉嫌於民國112、113年間偽造客戶訂單，訂購包括手機、平板、筆電等產品，取貨後交由3C收購中心販賣，不法所得逾5000萬元，涉嫌偽造文書、詐欺、洗錢等罪。吳女已將部分款項還給公司。
台北地檢署今天指揮調查局台北市調處搜索吳女住處，並約談吳女及2名親友到案。檢察官複訊後諭令吳女30萬元交保，另2名被告請回。（編輯：方沛清）1140612
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