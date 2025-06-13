北市體育局系統遭駭熱門場地租借異常 2嫌交保

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（中央社記者謝幸恩台北13日電）郭姓業者涉委託葉姓工程師製作電腦爬蟲程式攻擊台北市體育局公有場地租借系統，搶租熱門時段場地，北檢日前2度展開搜索約談，諭令郭男、葉男各以15萬元、5萬元交保。

法務部調查局台北市調查處今天發布新聞稿表示，日前接獲台北市體育局檢舉，指美堤河濱公園、彩虹河濱公園等公有場地租借系統疑遭電腦程式干擾攻擊。

新聞稿指出，案發當下，租借系統一度全面斷線，恢復後於短時間內成立大量租借訂單，嚴重排擠一般民眾使用權益。經追查，鎖定郭姓體育業者涉有重嫌，隨即報請台北地檢署指揮偵辦。

今年5月29日，台北地檢署指揮台北市調查處展開第一波偵查行動，搜索涉案郭男等人住居所等地，查扣疑用於攻擊系統的電腦爬蟲程式、電腦設備等證物。

檢調進一步循線追查，發現負責製作程式的葉姓工程師涉案，並於6月12日執行第2波搜索約談行動，並於葉男住處查獲不同版本的電腦爬蟲程式原碼及販售帳冊。檢察官訊後，依刑法妨害電腦使用罪，諭令郭男、葉男分別以新台幣15萬元、5萬元交保。

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調查發現，郭男因經營網球學院，頻繁租借美堤河濱公園、彩虹河濱公園等公有網球場，但熱門時段不易租借，遂委託葉男製作自動化電腦爬蟲程式，連線台北市體育局租借系統，利用多組帳號大量搶租熱門時段場地，此程式並持續升級，藉以破解系統防範網路機器人占用的驗證機制，成功搶租場地供郭男使用。

台北市調查處指出，郭男、葉男蓄意以電腦程式破解場地租借系統保護機制，並大量連線干擾系統運作，嚴重破壞租借系統公平性及民眾權益，呼籲民眾切勿為圖不法利益，利用非法程式干擾系統運作，觸法受罰。（編輯：戴光育）1130613