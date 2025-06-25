疑闖紅燈撞行穿道13歲少年 台中女騎士挨罰

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（中央社記者蘇木春台中25日電）呂姓女子昨天騎機車行經台中太平區新光國小前，疑因闖紅燈撞上行走在行人穿越道上的1名國小畢業生，造成少年多處擦挫傷、尾椎骨裂；呂女除吃上罰單，還面臨吊扣駕照1年。

台中市警局太平分局今天表示，警方24日上午8時43分獲報，太平區新興路與新福路口的新光國小前，有機車與行人事故，立即派員到場處理。

警方調查，35歲呂姓女子騎機車，沿新興路往樹德路方向行駛，行人為國小畢業生13歲張姓少年，由新福路沿行人穿越道往新光國小方向行走，呂女疑因闖紅燈，且未停讓行人穿越道上的行人而撞上少年。

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事故造成張姓少年身體多處擦挫傷、尾椎骨裂，呂女身體多處擦傷，2人皆送往中國醫藥大學附設醫院治療，均無生命危險。

警方表示，機車騎士若闖紅燈可處新台幣1800元，未停讓行人部分，而肇事致人受傷，可處7200元以上、3萬6000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年。（編輯：李淑華）1140625