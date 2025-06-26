恆春知名農場水豚疑遭毒殺 警通報動保追查

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（中央社記者黃郁菁屏東縣26日電）屏東縣恆春鎮鹿ㄦ島水豚生態園區2隻水豚，日前突然癱軟、送醫不治，送驗結果指出，曾攝入農藥及工業用劑，園方質疑遭惡意毒殺。警方表示，已通報動保機關並持續追查。

屏東縣政府警察局恆春分局今天發布訊息表示，7日接獲轄內農場報案，稱園區內有動物疑似中毒，警方到場了解，報案人柯姓動物農場主人表示，下午1時許經園區員工告知，園區內有2隻水豚突然癱瘓失去意識，經送往動物醫療中心診治仍死亡。

恆春警分局指出，柯姓報案人向警方表示，5月下旬園區曾遭人向動保處檢舉，控訴水豚數量減少，屍體丟棄至垃圾子母車，因此報案人懷疑，水豚是遭有心人士下毒致死，希望警方及動保處人員介入調查。

恆春警分局表示，已依規定通報動保機關，警方持續追查，並擴大調閱周邊監視器，另依動物保護法第25之1條規定，使用藥物、槍械，致複數動物死亡情節重大者，處1年至5年有期徒刑，併科新台幣50萬元至500萬元罰金，提醒民眾切勿以身試法。

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鹿ㄦ島水豚生態園區昨天在臉書（Facebook）貼出聲明，園區內2隻水豚「口水」與「牛奶糖」，6月7日陸續出現倒地癱軟、無法行走症狀；園方立即送醫搶救，「牛奶糖」送醫途中死亡，「口水」一度救活，卻因嚴重神經症狀，在獸醫評估後安樂死。

鹿ㄦ島水豚生態園區表示，後續送成功大學永續環境實驗室毒物檢測，在水豚胃內檢測出胺基甲磺酸和乙基甲胺，前者代表水豚曾攝入高劑量農藥，後者則為工業用強鹼性胺類溶劑，不可能出現在一般飼養環境與清潔用品中。2種物質混合後具有加乘毒性效果，引發急性腎衰竭與神經系統崩潰，園方懷疑是蓄意設計毒害。（編輯：謝雅竹）1140626