高市議員黃紹庭涉詐1455萬助理費 一審獲緩刑

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（中央社記者洪學廣高雄30日電）國民黨高雄市議員黃紹庭涉詐領助理費案，檢警查出他自103年起擔任3屆議員期間共詐領1455萬多，高雄地院今天依貪污等罪判黃紹庭2年，褫奪公權3年，緩刑5年。

高雄地方法院下午指出，黃紹庭自民國103年12月25日起擔任高雄市議會第2、3、4屆議員期間，透過申報人頭助理及低薪高報方式，向高雄市議會詐領助理補助費。

合議庭審理後，依黃紹庭等14人均罪證明確，並分別適用相關減刑規定，考量黃紹庭為增加服務處辦公室可運用零用金，竟利用議員身分長期指示同案被告，以申報人頭助理及低薪高報等手法詐領助理補助費，及犯後坦承犯行、主動繳回犯罪所得等各項量刑因素後，依公務員共同犯利用職務機會詐取財物等罪，各判處有期徒刑1年10個月、褫奪公權3年，合併應執行有期徒刑2年，並諭知緩刑5年，且應提供240小時義務勞務，向公庫支付新台幣150萬元。全案可上訴。

對此，國民黨高市黨部回應，尊重司法判決，黨紀相關問題依黨內相關規定辦理，交由考紀會研議。

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其他參與犯行且有實際擔任議員助理等6人，則依非公務員與公務員共同犯利用職務機會詐取財物罪，各判處1年4個月至2年不等有期徒刑，並褫奪公權，且均諭知3年至5年不等緩刑期間，及提供義務勞務、向公庫支付款項、接受法治教育等緩刑條件。

擔任服務處執行長被告林再福，以及5名人頭助理同樣獲宣告緩刑3年；另葉姓人頭助理則被判3年有期徒刑，但未獲宣告緩刑。法官同時宣告沒收黃紹庭自動繳交的犯罪所得1455萬695元。（編輯：陳仁華）1140630