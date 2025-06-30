涉圖利畜禽場近4千萬收賄11萬 投縣府農牧科長起訴

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（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）南投縣府農業處農牧防疫科長謝在郎被控違法核發逾期畜禽飼養登記證，圖利業者達3977萬元、收賄11萬8000元，遭南投地檢依涉犯貪污治罪條例起訴，移審法院裁定繼續羈押。

南投地方檢察署今天表示，檢察官林孟賢指揮法務部廉政署中部地區調查組，偵辦南投縣政府農業處農牧防疫科謝姓科長、劉姓技士等人違反貪污治罪條例案件，經偵結起訴，法院裁定被告謝姓科長續予羈押。

南投地檢署表示，被告1人或被告2人共同自2015年起，就南投縣政府轄內4家畜禽飼養場皆有違法核發逾期畜禽飼養登記證情形，共圖利業者新台幣1231萬6333元；另外，謝姓被告就轄內2家畜禽飼養場，除違法核發逾期畜禽飼養登記證，共圖利業者2745萬9999元，也收賄及圖利自己合計11萬8000元。

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南投地檢署表示，謝姓被告所為涉犯貪污治罪條例違背職務收賄、不違背職務收賄、對主管事務圖利等罪嫌，劉姓被告涉犯貪污治罪條例對主管事務圖利罪嫌；南投地檢署持續整合肅貪能量，加強偵辦貪瀆等不法。

謝在郎2009年到職，原定今年3月3日退休，南投地檢署2月18日搜索謝在郎辦公室，複訊後劉姓技士9萬元交保、業者請回，由於謝在郎遭羈押禁見，縣府派代理科長；縣府農業處今天表示，謝在郎因這案目前無法辦理退休，仍是停職狀態。（編輯：陳仁華）1140630