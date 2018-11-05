新教頭新氣象 SBL裕隆期待奪第5座總冠軍

（中央社記者龍柏安台北5日電）超級籃球聯賽（SBL）老牌豪門新北裕隆納智捷，本季改弦易轍，由退役球星李啟億擔任執行教練，他強調，希望全員健康的情況下挺進季後賽，盡力爭取隊史第5座總冠軍。

裕隆上季登上例行賽王座，直接「保送」進入季後賽第2輪，不過季後賽前夕包括本土主力「男模」呂政儒，以及射手周士淵都遭遇傷病襲擊，也讓球隊在季後賽第2輪，遭富邦勇士以4比0橫掃。

本季裕隆由李啟億擔任執行教練，他坦言，過去裕隆防守沒問題，但攻擊不夠流暢，他上任後，希望改變球隊進攻風格，增加球的流動，「我們也不會刻意設定某幾個進攻點，希望有更多球員可以參與進攻。」

由於今年SBL雙洋將的新制上路，裕隆找來了身高205公分的巴勒斯坦籍洋將桑尼（Sani Sakakini），以及195公分的小洋將泰瑞（Terry Thomas），球團希望透過本週在彰化進行的熱身賽，透過以戰養戰的方式，加速兩人與球隊的磨合。

上季首度拿下例行賽年度MVP的呂政儒，本季仍是球隊主力王牌，他坦言，雙洋將最大差別，就是在場上的溝通結合得要更快，「畢竟用你不習慣的語言，要和其他球員溝通總是需要想一下，未來會有兩個洋將同時在場上，要怎麼快速溝通，我們還需要適應。」

上個賽季，裕隆季後賽因傷病問題，錯失晉級、爭冠機會，呂政儒坦言，比賽總有很多無法抗拒的外力因素，受傷就是其中一環，他不會去多想，「因為把自己準備好最重要。」（編輯：李錫璋）1071105