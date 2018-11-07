台日賽中職搶勝增信心 稻葉讚台打者力量佳

（中央社記者謝靜雯台北7日電）台日交流賽中職聯隊藍寅倫、陳俊秀開轟，以6比5擊敗日本隊；日本總教練稻葉篤紀對中華隊打者力量印象深刻，中職聯隊總教練黃甘霖則認為，拿下勝利有助提升打國際賽的信心。

台日交流賽中職聯隊今天在福岡巨蛋與日本代表隊交手，兩隊前4局沒能拿下分數，中職聯隊5局靠著接連安打、藍寅倫3分砲，單局攻下5分、取得領先，8局陳俊秀再補上陽春砲，替球隊多添保險分，順利拿下比賽勝利。

中職聯隊總教練黃甘霖表示，前4局沒能拿下分數，5局有上壘機會，球員展現想贏球的強烈企圖心，是攻下大局的關鍵，「既然來到日本，就要想辦法打一場令人感動的球賽」。

拿下比賽勝利，黃甘霖直言是靠著團隊的精神，打擊守備都有穩定發揮，贏球對選手心理層面有很大的幫助，但還有一些小細節要改善，才能更上一層樓。

日本隊今天前8局打線熄火，僅敲出1支安打，直到9局才有較多搶分攻勢，日本總教練稻葉篤紀表示，日本隊球員有一段時間沒有高強度實戰比賽，還在調整感覺，也提到對藍寅倫、陳俊秀印象深刻，並稱讚中職聯隊投手控球佳。

藍寅倫5局敲出關鍵3分砲，他表示中職聯隊休息區氣氛不錯，大家企圖心很強，學長帶學弟，「大家都想要努力贏得比賽，上場就是卯足全力拚」。中職聯隊結束交流賽，預計明天返回台灣。（編輯：陳怡璇）1071107