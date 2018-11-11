桃田賢斗扮演攔路虎 周天成福州羽球賽獲亞軍

（中央社記者龍柏安台北11日電）相同的劇本，相同的舞台，場景從丹麥搬到了中國福州，可惜台灣羽球一哥周天成，還是沒能開創全新的結局，只獲得亞軍。

世界排名第3的周天成，今天在福州中國羽球公開賽男單決賽，以13比21、21比11、16比21不敵世界球王、左手持拍的日本名將桃田賢斗，除吞下對戰5連敗，且距生涯首座世界巡迴賽超級750系列的冠軍，還是差了最後一步。

小天在丹麥公開賽時，同樣躋身男單壓軸決賽，這同屬世界巡迴賽超級750系列的大賽，當時就是桃田扮演攔路虎，他在決賽力拚3局，以20比22、21比16、15比21落敗、僅獲亞軍。

這次小天在福州中國公開賽再次闖進決賽，對手又是桃田，這是兩人本季第6度交鋒，這回小天同樣在首局先丟的情況下，次局成功扳平，將比賽拖進第3局。

決勝局小天開賽和對手拉鋸至6比6平後，被桃田打出一波9比2攻勢，陷入大幅落後，小天耐著性子和對手周旋，連追3分。

無奈決勝關頭，桃田靠著優異的防守，以及絕妙手法，再次連搶2分，不僅鞏固領先優勢，也提前奠定勝基，並以20比15取得5個冠軍點優勢。

小天化解了一次對手冠軍點，可惜他在網前勾球沒能過網，確定奪冠的桃田則是虛脫般地躺在地上，因為這場比賽兩人足足打了1小時又6分鐘才落幕。

小天雖與冠軍擦身而過，這仍是他本季所拿下的第4座亞軍，加上另摘3冠在內，本季他共7度殺進決賽，這仍是他生涯賽季的最佳紀錄。（編輯：李錫璋）1071111