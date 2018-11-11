台體大投打發揮 梅花旗勝南華奪隊史第2冠

（中央社記者謝靜雯台北11日綜合報導）2018年梅花旗全國大學棒球錦標賽冠軍戰，台灣體大與南華大學交手，台體大投打發揮，洪瑋漢單場4安，江國豪後援6.1局好投，終場以16比5拿勝，收下隊史梅花旗第2冠。

南華大學此次梅花旗打出亮眼成績，但今天守備、投手都有狀況，台體大首局靠著失誤、保送、邱辰三壘打先拿2分，林郁祐補上安打，開賽取得3比0領先，2局再靠著接連安打，拿下第4分。

南華2局下半展開攻勢，靠著接連安打先追1分，3局台體大先發投手賴明杰出狀況，南華靠著失誤、觸身球保送、保送、接連暴投、再追2分，台體大3局2人出局後換上江國豪後援踩剎車，沒再多掉分數。

台體大5局再起攻勢，抓準對方投手群控球出狀況，單局選到5次四死球保送，另有2支安打，攻下5分大局、奠定勝基；台體大今天全場敲出15支安打，洪瑋漢單場4安，林郁祐也有3安、3打點好表現。

台體大後援投手江國豪後援6.1局， 被敲7支安打，投出6次三振，失掉2分責失分，表現亮眼，率隊拿下勝利，也收下冠軍戰勝投；台體大2011年拿下梅花旗隊史首冠，今天拿下比賽勝利，相隔6年再奪下冠軍，南華大學拿下亞軍，也是隊史最佳成績。（編輯：黃于）1071111