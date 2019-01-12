合庫新星許凱翔投崇越0失分 有望成爭冠關鍵

第3屆爆米花棒球聯盟合作金庫隊24歲投手許凱翔（圖）是總教練許順益口中的未來之星，許凱翔在爆米花聯盟對上打線整齊的崇越隼鷹時維持零失分，也被看好在總冠軍賽時扮演關鍵戰力。中央社記者謝靜雯攝 108年1月12日

（中央社記者謝靜雯台北12日電）合作金庫棒球隊培養新生代投手，24歲投手許凱翔是總教練許順益口中的未來之星，許凱翔爆米花對打線整齊的崇越隼鷹出賽維持0失分，也被看好在總冠軍賽時扮演關鍵戰力。

許凱翔從開南大學畢業後，也曾考慮過投入中職選秀，但他直言，中職只有4隊，「職棒環境太現實，想要打得長久，選擇留在社會隊打拚」。

合作金庫總教練許順益點名，包括賴柏瑋、許凱翔都是球隊極力培養的未來投手群主力，他也提到許凱翔在開南大學時期是球隊主力投手，但進到社會隊後，心態還需要調整，社會隊的打者經驗相對好，提高層級更可以去衡量實力落在哪。

許凱翔坦言剛加入社會隊時有點衝擊，社會隊的打者場上反應更快，很多東西需要向學長們學習，他們的經驗很豐富。

許凱翔爆米花例行賽總計後援出賽投9.2局，被敲6支安打、無失分，防禦率維持0，合作金庫例行賽與崇越隼鷹交手3場，3場都吞下敗戰，但許凱翔例行賽對崇越投球，總計投6.2局、無失分，兩隊總冠軍賽再碰頭，許凱翔有機會扮演關鍵戰力。

許凱翔表示，此次爆米花狀況維持的不錯，崇越的打線不好對付，但是上場不會多想什麼，盡量把球投到捕手要的位置，目前最快球速約143公里，自評控球是優勢；今天季後挑戰賽第2戰，許凱翔對新北市隊中繼投1局、無失分，合庫順利拿下2連勝、晉級總冠軍賽。（編輯：張雅淨）1080112