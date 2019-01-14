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梅西創西甲400球里程碑 教頭讚嘆：他是外星來的

最新更新：2019/01/14 11:33

（中央社巴塞隆納13日綜合外電報導）阿根廷足球巨星梅西今天攻進他在西甲的第400個進球，成為西甲史上首位達成400球里程碑的球員，讓他所屬的巴塞隆納隊總教練瓦維德讚嘆不已，形容他根本是外星來的。

西班牙甲級足球聯賽（La Liga）勁旅巴塞隆納隊（Barcelona）的梅西（Lionel Messi）今天在球隊主場迎戰埃瓦爾（Eibar）的比賽中進球，幫助球隊終場3比0獲勝。梅西攻進他在西甲的第400個進球，穩坐西甲進球王寶座。

梅西在435場比賽中攻進400球，平均每場比賽可踢進0.92球，除是目前西甲的進球王，領先其他競爭對手的幅度也十分驚人。

西甲進球榜排名第2的，是目前已轉到義大利甲級足球聯賽祖文特斯（Juventus）的「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo），他在西甲292場比賽中攻進311球；已故西班牙傳奇球星薩拉（Telmo Zarra）在278場比賽中踢進251球位居第3。目前西甲現役球員中，進球數僅次於梅西的是阿杜里斯（Aritz Aduriz），但他在422場出賽中的總進球數僅157球。

前巴塞隆納前鋒李納克（Gary Lineker）推文表示：「就進球員表現來說，那樣的數據已經十分驚人，但他（指梅西）遠不止於此，我們很幸運能活在他的世代。」

足球網站Goal.com報導，梅西是繼「C羅」之後，另一個能在歐洲職業賽事累計進球數達400球大關的高手，但梅西比「C羅」少踢63場比賽就達到這個里程碑。

巴塞隆納隊總教練瓦維德（Ernesto Valverde）說：「他（指梅西）的數據太不可思議了，他根本是從另一個銀河系來的。」

瓦維德也認為，感覺起來梅西能達到500個進球的關卡。

運動科學家布隆德斯（Simon Brundish）告訴美國有線電視新聞網（CNN），討論誰是當今世界上最強的足球員，確實很「瘋狂」，不過「只要他還活著，答案就只有一個，那就是梅西，這不需要再多做討論。」

「如果你的答案是別人，那麼可能是因為梅西整年都斷了腿或是過世，再不然就是你說謊，因為這不可能是真的。」

拿過5次西甲進球王的梅西，本季以17個進球暫居射手榜榜首。

2005年5月1日，梅西以17歲之齡攻進他在巴塞隆納的第一球。他在西甲生涯的400個進球中，包括31次單場獨進3球的「帽子戲法」。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1080114

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