WSBL文祺復出飆31分做白工 中華電信不敵國泰

（中央社記者龍柏安台北14日電）第14季WSBL超級女子籃球聯賽，今晚盛大開幕，「籃球精靈」文祺的復出，為比賽掀起一波高潮，無奈兵多將廣的國泰人壽第3節扭轉戰局，終場90比81擊敗中華電信。

WSBL全新賽季，今晚在台北體育館熱鬧開打，今年不但首度每場比賽都有電視轉播，就連WSBL第6季打完便淡出台灣籃壇的「籃球精靈」文祺，也再次復出、披上老東家電信女籃戰袍，首役就吸引近1500名球迷進場觀賽。

許久不見的文祺，刁鑽且多變的進攻手段依舊沒變，上半場她就攻下最高的17分，還包括在半場結束前，飆進打板三分球，幫助電信一度以45比43超前比數。

而本季志在挑戰9連霸的國泰，也非省油的燈，第3節靠著團隊防守轉換快攻頻頻搶分，單節拉出一波28比19攻勢重新取得優勢。

「如果輸球，我就跑回淡水。」國泰執行教練鄭慧芸賽後笑說，雖然比賽一度落後，她對球員還是有信心，她開玩笑地表示，今天是開季第一場比賽，加上文祺又復出，總要有些火花和話題，不過她也坦言：「文祺這場真的打得很好。」

文祺今天攻下全場最高的31分；國泰則以前鋒陳薇安的25分最高，主控林育庭繳出23分、10籃板、8助攻的準「大三元」成績單。

林育庭賽後坦言，比賽中她並不清楚自己數據，只想著幫助球隊贏球，在得知自己只差2助攻就能寫下「大三元」後，她則開玩笑地把矛頭指向比賽中放槍的隊友，並搞笑說：「如果下次我又快大三元了，記得早點跟教練打暗號，讓我早點知道。」（編輯：李錫璋）1080114