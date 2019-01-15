陳毅宏關鍵安建功 爆米花冠軍賽合庫搶首勝

（中央社記者謝靜雯台北15日電）爆米花棒球聯盟冠軍賽首戰，崇越隼鷹楊振裕開轟無用，合作金庫陳毅宏展現高抗壓，關鍵二壘打建功，率隊以7比3拿下首勝；總教練許順益表示，接下來每場都不能鬆懈。

爆米花聯盟5戰3勝制冠軍賽今天開打，合作金庫派出年輕投手賴柏瑋先發，前4局展現不錯壓制力，直到5局被楊振裕敲出3分砲掉分，今天總計投4.2局被敲3支安打，投出6次三振，失掉3分責失分、無關勝敗。

合庫總教練許順益表示，賴柏瑋是球隊極力培養的潛力投手，但年輕投手容易有控球的問題，「他有很好的速度，但速度不等於輸贏，重要的還是控球」，也希望他透過此次以賽成長，相信能有很大的收穫。

合庫陳毅宏今天打擊狀況不錯，單場4打數敲出3支安打，2局率先安打上壘，吳松勳、陳孝允、林瀚、高育瑋接連敲安搶分，單局攻下3分、取得領先；崇越前4局沒能拿下分數，直到5局靠著楊振裕3分砲、一棒扳平比數。

合庫7局再起攻勢，靠著接連保送攻佔滿壘，陳毅宏關鍵二壘打送回2分超前，柯景瀚再補上安打，替球隊多添2分保險分。陳毅宏表示，7局上場打擊，教練團有提醒，不太可能有直球可以打，先設定好攻擊策略，打出去就知道是安打。

陳毅宏在爆米花例行賽打擊率2成11，打擊數據不算特別突出，他表示其實也是運氣不好，感謝教練團給機會，讓他將打擊狀況調整好，季後賽打擊感覺越來越好；陳毅宏表示，合庫在去年春聯、協會盃都打進冠軍賽，但都拿下亞軍，希望此次能夠順利奪冠。

許順益表示，陳毅宏抗壓性佳，柯景瀚的安打也是功臣之一，老經驗野手林加祐季後賽復出，今天雖然沒有安打表現，但7局選到保送、攻占滿壘，將壓力丟給對方，也替球隊跑回分數，展現老將價值。（編輯：吳協昌）1080115