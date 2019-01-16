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澳網女雙 張凱貞徐竫雯首輪遭淘汰

最新更新：2019/01/16 09:34

（中央社記者黃巧雯台北16日綜合報導）台灣「網球精靈」張凱貞與徐竫雯今天在澳洲網球公開賽女雙首輪，出現高達8次雙發失誤，反觀對手全場未被破發，最終以1比6、2比6不敵美國組合。

2019澳洲網球公開賽14日開打，台灣網球一姐謝淑薇昨天在女單首輪以直落二順利晉級，而女雙賽事今天由張凱貞與徐竫雯搭檔打頭陣，儘管首輪就敗下陣來，但明天謝淑薇與搭檔美國女將史皮爾茲（Abigail Spears）以及詹家姊妹詹詠然、詹皓晴都將出賽。

張凱貞去年底與徐竫雯在澳網亞太區外卡賽，先合力搶下會內賽雙打門票，可惜在女單外卡決賽因腹部拉傷、中途退賽，未能晉級會內賽。

剛在13日度過28歲生日的張凱貞，今天與徐竫雯在澳網女雙賽事首輪，對上美國組合克里斯汀（Kaitlyn Christian）、穆罕默德（Asia Muhammad），雙方前3局互保發球局，但「張徐配」在第4、6局發球局失守，被對手一口氣連拿5局，以1比6丟掉首盤。

「張徐配」第二盤試圖尋求突破，有一次破發機會，但未能把握，且第3、7局發球局又遭攻破，最終以2比6吞敗。（編輯：張芷瑄）1080116

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