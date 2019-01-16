味全龍重回職棒 資深龍迷：不要成為放羊的孩子

解散20年的味全龍隊16日傳出有望重回職棒，資深龍迷直言有點激動，也希望企業不要成為放羊的孩子。圖為民國88年味全龍因財務危機解散後，球迷走上街頭，盼政府能協助建立清新的職棒環境。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北16日電）味全龍隊解散20年，今天傳出消息有望重回職棒，職棒元年因為喜歡黃平洋成為味全龍迷、後來任分區啦啦隊長的資深龍迷直言有點激動，也希望企業不要成為放羊的孩子。

回憶當初成為分區啦啦隊長，不願具名的資深龍迷表示，從業餘時期就關注投手黃平洋，後來黃平洋選擇加入味全龍隊，因此成為味全龍隊的球迷，並在22歲、職棒6年左右當上分區啦啦隊長，「當時沒有太多其他的想法，就是想要盡更多力量幫球隊加油」。

他也直言味全龍迷與兄弟象迷很不同，「兄弟象迷是人來瘋，味全龍迷凝聚力很好，也很團結」，還不忘補充說明，味全龍女球迷最多。

資深球迷的人生座標中棒球從沒缺席，1999年味全龍隊完成3連霸，「封王戰我不在現場，因為隔天要結婚，我是透過電視看到味全龍封王」，結婚當天味全龍球團送花祝福，但不到幾天後，就傳出解散消息，「我們非常錯愕、沒看到那場封王戰也是我的遺憾」。

當時球迷們先連署向味全公司表達不願球隊解散的意見，後來開始分工籌劃遊行，因為遊行路線申請問題，當天雖僅從中正紀念堂走到監察院，但眾人高喊口號，訴求「打造新世紀清新職棒」，夾雜「搶救味全龍、還我味全龍」呼喊聲，除了龍迷，同年宣布解散的三商虎迷也夾雜在隊伍中。

一早聽到味全龍隊有意復籍的消息，資深龍迷坦言「有點激動」，中職喊增隊許久，現在有企業願意出來，「希望不要是放羊的孩子」。他也提到，雖然頂新集團從20年前解散味全龍隊，到近年食安風暴被罵，但單純就球迷的立場，只要願意好好經營新的球隊，有些球迷也是健忘的，但如果再發生無故解散球隊的情形，「包括我在內，我們永遠都不會原諒」。

至於「味全龍」這個名字會不會沿用，他則直言「味全龍」和「兄弟象」的名號當年可以並駕齊驅。喊出「味全龍」，除了吸收新的年輕球迷，甚至還會有50、60歲的球迷回頭支持，球迷數量很可觀。（編輯：張雅淨）1080116