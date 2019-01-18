澳網謝淑薇女雙第2輪止步 19日單打尬大坂直美

（中央社記者黃巧雯台北18日綜合報導）台灣網球一姐謝淑薇與美國女將史皮爾茲今天在澳洲網球公開賽女雙第2輪以6（6）比7、2比6不敵對手，32強止步，明天女單將強碰去年美網冠軍、日本女將大坂直美。

謝淑薇昨天克服一日兩戰的挑戰，先在女單第2輪搶勝，連2年挺進32強，隨後在女雙賽事美國女將史皮爾茲（Abigail Spears）合拍，首輪又以直落二勝出，勇闖女雙第2輪賽事。

謝淑薇與史皮爾茲的「台美組合」今天迎戰澳洲女將史托蘇兒（Samantha Stosur）與中國好手張帥所組成的聯軍，雙方第3、4局輪流破發後，僵持至6比6，首盤打到搶七，台美組合才以6（6）比7讓出。

第2盤上演破發大戰，台美組合發球局連2局失守，以1比2落後，第7局又被對手破發，最終以2比6吞敗。

另外，謝淑薇今天女單賽事輪空，明天將強碰去年擊敗美國名將小威廉絲、拿下美網冠軍的日本女將大坂直美，將有一場硬仗要打，兩人曾在2015年交手一次，當時由大坂直美帶走勝利。

謝淑薇若能一舉擊敗大坂直美，將能再度追平分別在2008、2018年個人所創下澳網生涯女單16強最佳成績。（編輯：張芷瑄）1080118