味全龍重返中職 吳志揚：歡迎頂新加入盼4月定案

（中央社記者楊啟芳台北18日電）頂新集團傳出有意以味全龍名義重返中華職棒，中職會長吳志揚今天指出，頂新高層魏應行確實有打電話給他，且中職非常歡迎他們加入，近期就會開始交換意見，期望4月能有定案。

對於味全龍重返中華職棒的消息，吳志揚表示，前幾天頂新高層魏應行確實有打越洋電話給他，表明想要以味全龍名義加入中華職棒，吳志揚說：「他會在近期內返國後，跟我們交換意見跟討論，我想我們奔走這麼久，有企業表示願意，我們都非常高興，一方面表示歡迎，另一方面盡力協助。」

至於加入中職的時間點，吳志揚指出，期望4月能有定案，如此一來7月季中選秀就可以協助成隊。吳志揚表示，既然對方高層親自致電，接下來兩邊會密切接觸，他說：「他打電話給我們才確定這個訊息是真的，而不是講一講又不用負責，最後又不提案，好像我們都在等人家一樣，所以我們會積極協助他們。」

針對「復隊」說法，吳志揚則說明，1999年味全龍解散之後，中職就沒有這支隊伍，因此不論球隊名稱是否再用味全龍，都會是新球隊，一樣要繳交包含加盟金、5年經營保證金、地方棒球振興基金等共新台幣5.8億元。

而一直表達意願想加入中職的澳洲職棒，1月15日已確定今年不會加入，對此吳志揚說：「他們非常希望加入中華職棒，我們也非常歡迎他們，但是他們在籌備行程上來不及，所以沒辦法打今年下半季，他們期待能夠打明年或後年整季比賽，我們也會持續協助。」（編輯：黃于）1080118