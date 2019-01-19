吳志揚：頂新組隊盼農曆年前 主場點六都新竹

（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職會長吳志揚今天下午透過網路直播談頂新集團組隊議題，吳志揚直言若有強烈意願「宜早不宜遲」，不要拖到農曆年後，目標2021年打一軍，主場六都優先，也點名新竹縣市。

頂新集團拋出震撼彈，表達有意願重組職棒球隊，吳志揚透過直播證實，本月14日頂新集團四董魏應行親自撥電話給他，「高層親自表達組隊意願，我們非常歡迎，也會積極協助」。

吳志揚直言，中職要增隊已經不是新聞，也公布了新球隊加盟辦法，先前曾拜訪超過20間企業，包括時報、三商，原本想說之前有過職棒基礎的是不是更有機會，但現在企業主體已經改變，「味全我們沒有找過，但他們若表達意願，我們就積極促成這件事」。

吳志揚也針對加盟時程、加盟金再做出解釋。關於加盟時程，吳志揚表示，「時間要快，如果有高度意願，希望不要拖到過年後，早一點談，4月定案」；若能4月定案，透過今年、明年各2次的季中選秀、擴編選秀，加上完整一年二軍賽事磨練，2021年球隊成員可達規章規定最少46名球員標準、投入一軍賽事，「是穩健而快速的時程規劃」。

吳志揚解釋，這樣的時間點規劃，也避免沒有基礎的新球隊因為戰力落差大，讓比賽變得不精彩，這對新球隊是打擊，若因此降低中職平均比賽水準，也會影響到其他4隊。

至於新球隊落腳處，吳志揚表示，主場要跟市場配合，「六都優先，也鎖定消費能力高、球迷進場意願高的地方，新竹縣市也是不錯的選擇」，也提到若真的有新球隊，中職會努力促成。（編輯：吳協昌）1080119