第六屆台灣棒球名人堂 洪太山郭源治入堂

台灣棒球名人堂協會19日公布第6屆名人堂名單，現年95歲的「台灣貝比魯斯」洪太山順利入堂。（台灣棒球名人堂協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年1月19日

（中央社記者謝靜雯台北19日電）台灣棒球名人堂協會今天公布第六屆名人堂名單，現年95歲的「台灣貝比魯斯」洪太山、「大郭」郭源治入堂，另有陳秀雄、唐盼盼、高泉榮、宋宦勳等7人獲「終身奉獻獎」。

台灣棒球名人堂協會遴選第六屆入堂名人，於去年12月22日完成開票、計票作業，在競技名人類46張有效票中，得票數必須達75%、35票才能達到入堂門檻，這次30位候選人，旅日名將郭源治及有「台灣貝比魯斯」之稱、現年95高壽的洪太山順利入堂。

洪太山出身嘉義，是日治時代末期與台灣光復初期國家代表隊的強棒，曾獲得1946年第一屆台灣省運動會棒球賽的打擊王，也曾擔任1954至1955年亞洲盃棒球賽中華代表隊隊長，退休後受聘高雄市棒球委員會任顧問，持續協助棒運推展。

知名旅日名將「二郭一莊」中的「大郭」郭源治，從金龍少棒揚威威廉波特世界少棒賽開始，重要國際賽會都看得到他的身影。1981年加盟日本職棒中日龍隊，成為日職史上第五位「百勝百救援」投手，1997年返台加盟中華職棒，3年中職生涯共拿下28勝（11敗）。

去年首次增設的「終身奉獻獎」，今天在提名委員們熱列討論後，最後投票通過由陳秀雄、高泉榮、鄭昆吉、宋宦勳、蘇正生、唐盼盼、林敏政等7人獲獎。

宋宦勳是中華職棒史上第一位總冠軍教練，鄭昆吉職棒二年帶領統一獅拿下總冠軍，陳秀雄曾任俊國熊顧問兼總教練和台灣職棒大聯盟顧問，高泉榮為知名國際裁判，蘇正生為嘉農棒球隊第一代隊員。

唐盼盼是唯一身兼職棒聯盟會長與業餘棒球協會理事長頭銜的人士，林敏政投身棒運50年，是奠定台灣棒球科學化體能訓練的創始者。（編輯：張銘坤）1080119